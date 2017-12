Víctimas de crímenes de Fujimori rechazan perdón

Lima

Los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado el ex presidente peruano Alberto Fujimori rechazaron el perdón manifestado el martes pasado por el ex mandatario, ya que consideran que no puede haber reconciliación con su indulto, al que perciben como una acto de impunidad.

Los parientes de los asesinados y desaparecidos durante el mandato de Fujimori (1990-2000) pidieron anular el indulto al ex presidente por considerarlo ilegal, lleno de irregularidades, y con carácter político, pues existe la sospecha de ser parte de un pacto con el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

En una conferencia de prensa los familiares destacaron que no puede haber reconciliación sin justicia y recordaron que tuvo muchos años para pedir perdón durante el juicio y el tiempo que estuvo en prisión.

Fujimori pidió perdón a todos los peruanos que defraudó en un video publicado por su hijo menor, Kenji Fujimori, en redes sociales desde la clínica donde permanece hospitalizado desde el pasado viernes.

Estas hechos ya tuvieron sus primeras consecuencias en el gabinete del presidente Kuczynski cuando el ministro peruano de Cultura, Salvador del Solar, anunció ayer su renuncia al cargo, después de las protestas generadas por el indulto otorgado a Fujimori.

El también actor y director había recibido innumerables pedidos de activistas de derechos humanos y artistas para que abandonara el Ejecutivo, en consecuencia con su defensa de los valores democráticos y de justicia.

Mientras tanto, la agrupación izquierdista peruana Frente Amplio (FA) evalúa impulsar una nueva moción de vacancia (destitución) contra el presidente Kuczynski, por el indulto a Fujimori, afirmó el principal líder del movimiento político, Marco Arana.

El pasado 21 de diciembre el Congreso había votado la moción de destitución contra Kuczynski, a raíz del contrato que el mandatario peruano firmó con la empresa constructora brasileña Odebrecht, entre 2004 y 2007, cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo.

La destitución fue rechazada al no alcanzar los 87 votos requeridos y a que un sector del fujimorismo votó por la abstención.