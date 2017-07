Fox llega a Venezuela para 'observar' plebiscito

Lima

Cinco ex presidentes latinoamericanos llegaron este sábado a Venezuela para participar como observadores en una consulta simbólica en la que los venezolanos responderán mañana si apoyan o no los planes del presidente Nicolás Maduro de reescribir la constitución. El plebiscito busca boicotear la iniciativa constituyente que el 30 de julio elegirá a los miembros de la asamblea que reescribirán la constitución.

El ex presidente Vicente Fox Quezada dijo que México vivió “una dictadura perfecta de 70 años”, en referencia a los gobiernos del PRI anteriores a su mandato.

Fox Quezada agregó que en Venezuela “esta dictadura ya lleva un rato: 16 años, y eso no puede continuar”.

TE RECOMENDAMOS: Plebiscito contra Maduro: la "hora cero" de Venezuela

El ex presidente colombiano Andrés Pastrana comentó a la prensa que los ex mandatarios solicitaron una audiencia con el presidente Maduro, pero que aún no obtuvieron una respuesta.

"Lo más importante es que el pueblo salga y vote", agregó Pastrana en el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Además del mexicano y el colombiano también llegaron los ex presidentes de Bolivia, Jorge Quiroga; de Costa Rica, Miguel Rodríguez y Laura Chinchilla. Los ex presidentes anunciaron que permanecerán hasta el martes.

La coalición opositora empezó durante la semana la habilitación de unos dos mil centros de votación, denominados "puntos soberanos" donde se instalarán 14 mil 300 mesas de votación que se abrirán mañana a las 7 de la mañana y operarán por nueve horas.

En más de 800 ciudades del exterior también serán habilitadas mesas para que los venezolanos puedan sufragar.

La consulta, que no cuenta con el aval de las autoridades electorales, se centrará sobre tres preguntas: si rechazan o no la Asamblea Constituyente; si aprueban o no la renovación de los poderes públicos y la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir la constitución, y si demandarán o no a la fuerza armada y funcionarios que respalden la carta magna y las acciones de la Asamblea Nacional.

Los opositores calculan que unas 50 mil personas entre el personal de las mesas de votación, voluntarios y testigos participarán en el evento electoral. Para la consulta fueron impresas cerca de 14 millones de boletas de votación, según estimaciones de los organizadores.

En coincidencia con la consulta opositora, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, convocó para el domingo a un simulacro de votación de los miembros de la Asamblea Constituyente. La elección de los 545 constituyentes está prevista para el 30 de julio.

Maduro avanza en su iniciativa de reforma de la constitución en medio de una creciente tensión política generada por las protestas casi diarias que han dejado al menos 93 muertos, mil 500 heridos y más de 500 detenidos.

nerc