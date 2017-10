Gobernadores opositores juran ante la Constituyente

Caracas

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela anunció que cuatro de los cinco gobernadores opositores electos el 15 de octubre acudieron a este suprapoder integrado solo por chavistas y calificado de fraudulento por buena parte de la comunidad internacional para prestar juramento.



"Gobernadores de Acción Democrática en Casa Amarilla para juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente", indicó en un primer momento la ANC a través de Twitter.

Posición de la Unidad se decidió y comunicó hace tiempo: NO juramentarse ante ANC. Los Gobernadores que se juramentaron se apartaron — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 23 de octubre de 2017



Minutos después compartió una fotografía en la que muestra a cuatro de los cinco gobernadores electos de la oposición venezolana en los comicios regionales, los cuatro del partido Acción Democrática (AD), frente a la presidenta de este órgano plenipotenciario, Delcy Rodríguez.



"Gobernadores electos de Acción Democracia se juramentaron y subordinaron ante la @ANC_ve", indicó el suprapoder al pie de la imagen en la que se observa a los gobernadores Antonio Barreto (Anzoátegui), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Laidy Gómez (Táchira) y Ramón Guevara (Mérida).

La alianza opositora a la que pertenece AD, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha rechazado el conjunto de los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según los cuales el chavismo ganó 18 de las 23 plazas en disputa.



Aunque los resultados se conocieron el mismo domingo, los gobernadores opositores no han podido asumir sus cargos, pues los Consejos Legislativos de sus respectivos estados, controlados por el chavismo, se han negado a formalizarlos por no comparecer antes ante la ANC.



Los 18 gobernadores oficialistas acudieron a esta junta la semana pasada y fueron juramentados por el pleno oficialista entre aplausos.



Entretanto, el gobernador electo por el estado Zulia (noroeste, limítrofe con Colombia), Juan Pablo Guanipa, dijo en rueda de prensa que no comparecerá "bajo ningún concepto" ante la Constituyente "fraudulenta".



Guanipa es miembro del partido Primero Justicia (PJ), otro de los integrantes de la MUD.

