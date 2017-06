Citan a ex jefe de policía por violar derechos humanos en Venezuela

Caracas

El Ministerio Público de Venezuela (MP, Fiscalía) citó, en calidad de imputado, al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) por la presunta comisión de "violaciones" a los derechos humanos durante la ola de manifestaciones que atraviesa el país caribeño.

En un comunicado el MP informó que la cita al actual jefe del gobierno del Distrito Capital, el mayor general Antonio José Benavides Torres, es "por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde hace más de 80 días".

La Fiscalía detalló que el funcionario deberá presentarse el próximo 6 de julio a las 10.00 de la mañana (14.00 GMT), y no el 5 como había informado anteriormente, acompañado de su abogado defensor, "quien previamente debe ser juramentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas".

El Ministerio Público señaló que, hasta la fecha, adelanta 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales.

"De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares", indicó.

En ese sentido, aseveró que "en una gran cantidad de estos hechos se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones".

Benavides, ex comandante de la GNB, el cuerpo militar encargado del orden durante las protestas en el país, dijo el pasado 2 de junio que no solo rechaza las acusaciones de agresión a los manifestantes, sino que no teme que se le acuse de violar los derechos humanos.

"No tengo temor", afirmó, quien es para los opositores el responsable de la represión, y además sostuvo que su confianza se debe a que sus actuaciones, tras 32 años de carrera militar, "han sido ajustadas a derecho" con lo que se desmarca del aluvión de denuncias, fotografías y vídeos de personas agredidas por agentes bajo su mando.

El pasado 21 de junio el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a Benavides como jefe de gobierno del Distrito Capital.

Este cambio se produjo dos días después de que un joven de 17 años muriera de una herida por arma de fuego durante una protesta en Caracas, y cuya responsabilidad los opositores reposaron sobre los efectivos de la GNB por empuñar sus armas de fuego contra los manifestantes, algo prohibido por la ley del país.

Venezuela vive desde hace 90 días una ola de manifestaciones a favor y en contra del gobierno, algunas de las cuales han desencadenado hechos violentos que se saldan con al menos 79 fallecidos y más de mil heridos, según la Fiscalía.

