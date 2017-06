Aprueban antejuicio contra la fiscal venezolana Luisa Ortega

Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela admitió un antejuicio de mérito contra la fiscal general Luisa Ortega, a solicitud del oficialismo, para su posible remoción como jefa del Ministerio Público.

La Sala Plena del TSJ notificó de la decisión a Ortega y al diputado oficialista Pedro Carreño, impulsor del antejuicio, tras declarar que está facultada para iniciar el procedimiento.

El oficialismo presentó la denuncia luego de que la fiscal presentó un recurso para invalidar la convocatoria a una Asamblea Constituyente presentada por el presidente Nicolás Maduro para reformar la Carta Magna de 1999.

Ortega dijo que se trata de un mecanismo que no cumple las leyes y que viola derechos humanos, pues el pueblo no fue convocado para decidir si activa o no el mecanismo.

La fiscal solicitó además la anulación de la designación de 33 magistrados del TSJ, por presuntos vicios en el proceso de nombramiento en diciembre de 2015, y presentó otros recursos contra la Constituyente de Maduro.

La sentencia sobre el antejuicio contra Ortega, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social, arguye que la decisión fue tomada según al artículo 279 de la Constitución.

Esa normativa establece los mecanismos con que pueden ser removidos los integrantes del Poder Moral, compuesto por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.

El TSJ señaló que al aprobar el antejuicio de mérito notificó a Carreño, quien solicitó el recurso contra Ortega, a fin de que comparezca ante la Sala Plena y exponga sus alegatos.

En tanto, la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, recordó que el ente legislativo es el único al que corresponde emprender una acción contra la fiscal, según indicó el primer vicepresidente del legislativo, Freddy Guevara.

Asimismo, el líder legislativo Julio Borges señaló que para enfrentar esta decisión del TSJ la oposición entrará en una "fase decisiva de la lucha por la democracia", y llamó "a todo el país a unirnos en la sustitución del régimen".

Ortega es acusada de “traidora” por el oficialismo desde que en abril pasado calificó como una ruptura del orden constitucional una decisión del TSJ de despojar a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales, en un fallo que luego fue retirado, y luego por su oposición a la Constituyente.

Carreño solicitó la semana pasada al TSJ iniciar el procedimiento de destitución de la fiscal, la congelación de sus bienes y prohibir su salida del país, y este martes la Sala Plena se declaró en sesión permanente para estudiar las medidas solicitadas.





