Avión se estrella en aeropuerto de Varsovia durante aterrizaje

Un avión de la aerolínea LOT Polish Airlines se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de Varsovia después de que se le salió un neumático, reportó la prensa polaca.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el aeropuerto Chopin, de Varsovia, informó que no hubo víctimas y las operaciones serían canceladas por al menos cuatro horas.

⚠️ #EMERGENCY landing of LOT Polish Airlines No. LO3924 flying from Krakow to Warsaw. There are no victims. Rescue operation is in progress. We will keep you informed. Warsaw Chopin Airport has been closed - currently for 4 hours. Please keep in touch with your carrier.