Hospitalizan a ex presidente uruguayo José Mujica

Montevideo

El ex presidente uruguayo José Mujica, de 82 años, fue hospitalizado el último fin de semana por un malestar digestivo y se le sometió a diversos exámenes médicos, aunque hasta ahora "no está muy claro" el mal que aqueja al ex mandatario, dijeron sus médicos.

Mujica "ya está bien, lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no le hacíamos algunas cosas", sostuvo su médica de cabecera, Raquel Pannone, citada por el diario El Observador, y agregó que los resultados de los exámenes salieron bien, pero admitió que "todavía no está muy claro" qué mal padece el ex presidente.

Mújica fue hospitalizado durante 36 horas, ante la persistencia de un cuadro digestivo que lo aquejó semanas atrás, y los médicos tratan de determinar si el mal tiene relación con la enfermedad autoinmune que padeció en 2004.

En declaraciones al diario, Pannone dijo que la internación se debió a la necesidad de realizarle varios estudios. La especialista afirmó que Mujica ya se encuentra en su casa, si bien restan otros análisis que se harán de forma ambulatoria en los próximos días.

Mujica había tenido en 2004 una enfermedad catalogada como autoinmune que lo obligó a mantener un estricto régimen alimentario. En aquel entonces, el actual senador había calificado de "muy rara" la patología que había sufrido.

Pannone explicó que aún "no hay ninguna evidencia" de que el malestar que el ex presidente padeció en estos días se vincule con esa enfermedad. De todos modos, aclaró que todavía están "viendo algunas cosas".

"No tiene ninguna enfermedad catalogada. Él en realidad lo que tuvo fue, hace muchos años, un episodio que fue catalogado como autoinmune, pero en realidad no se pudo confirmar", agregó.





