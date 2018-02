Descubren en San Diego a 77 mexicanos en un falso camión

San Diego

Un grupo de 77 mexicanos indocumentados, entre ellos cinco menores de edad, fue descubierto dentro de un falso camión de la compañía UPS que circulaba en San Diego (California), según una denuncia federal.



De acuerdo al escrito judicial, el vehículo fue abordado por un agente de la Patrulla de Carreteras de California la tarde del lunes en una calle de esta ciudad, tras observar que su conducción no era segura y que no tenía matrícula.



Poco después, un agente de la Patrulla Fronteriza prestó asistencia y durante la inspección percibió "olor corporal mezclado con un tipo de jabón que es comúnmente usado en México", que le llevó a sospechar que el camión transportaba indocumentados, según detalla el documento de la corte federal del Distrito Sur de California.



Tras la autorización del conductor, el estadunidense Shawn Lee Seiler, el agente abrió la puerta trasera y descubrió en el interior a los 77 mexicanos, de pie, "hombro con hombro" y que sudaban excesivamente por el intenso calor, precisa el documento.



Las personas a bordo, incluyendo los cinco menores de edad, confesaron ser indocumentados mexicanos.



El conductor reconoció ante las autoridades que era un traficante de migrantes, y que en ese caso esperaba transportar a 50 personas y por eso se sorprendió cuando vio que eran 77.



El detenido, que enfrenta cargos por tráfico de personas con el fin de obtener ganancias financieras, dijo a oficiales que cobraba 100 dólares por cada uno de los inmigrantes.



Representantes de UPS señalaron a medios locales que ni el camión pertenece a la compañía, a la que se le había pintado el logotipo, ni el conductor es un empleado de la firma de mensajería.



El hallazgo en California se dio tres días después de que agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaran un camión que transportaba 76 inmigrantes mexicanos y centroamericanos en Texas, entre los cuales se encontraban menores no acompañados, según un comunicado de la agencia federal.





jamj