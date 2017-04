United Airlines se disculpa: “Nadie debe ser tratado así”

El CEO de United Airlines, Oscar Munoz, ofreció una disculpa y aseguró que nadie debe ser tratado de la manera en que el pasajero de un vuelo que iba de Chicago a Kentucky fue tratado, al ser arrastrado fuera del avión.

"Como ustedes, aún me siento molesto por lo que pasó en este vuelo y me disculpo profundamente con el pasajero que fue retirado a la fuerza y con todos los pasajeros abordo. Nadie debe ser tratado de esa forma", dijo en un comunicado oficial publicado por la aerolínea.

Munoz informó que ya trabajan por solucionar lo sucedido pues "nunca es tarde para hacer lo correcto".

La aerolínea se comprometió a informar el próximo 30 de abril cuáles serán las modificaciones en sus políticas para el manejo de la sobreventa de vuelos, incentivar que existan voluntarios para cambiar de vuelo, así como la forma en que trabajarán con autoridades aeroportuarias.

United CEO Oscar Munoz: I’m sorry. We will fix this. https://t.co/v8EPGsiDCipic.twitter.com/eOPiYcagvo