Unicef tiene nueva directora

La estadunidense Henrietta Fore, de 69 años, fue nombrada directora general de Unicef, la agencia de la ONU encargada de la protección de la infancia, anunció hoy el organismo multilateral.

Fore, primera mujer en haber dirigido la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sucederá al estadunidense Anthony Lake, director desde 2010.

Al anunciar este nombramiento, hecho por el secretario general de Naciones Unidas, un portavoz de Unicef señaló que Fore ha trabajado en los sectores público y privado en Estados Unidos, así como para organizaciones no gubernamentales a lo largo de una carrera de cuatro décadas.

Además de dirigir USAID, fue responsable de la ayuda internacional en el seno del departamento de Estado estadunidense, y actualmente es presidenta del grupo industrial y financiero Holsman International.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se comprometió al asumir sus funciones a comienzos del año pasado a nombrar a directivas en puestos de responsabilidad de la ONU, ya que sólo un cuarto de esos empleos son ocupados a día de hoy por mujeres.

A very warm welcome to our new Executive Director, Henrietta Holsman Fore https://t.co/hEoz66tcKwpic.twitter.com/E9dwnNHOwF