Por ser 'antimusulmán', Uber cancela cuenta de periodista

Laura Loomer, una comentarista conservadora y periodista independiente, no pudo usar Uber ni Lyft debido a la cancelación de sus cuentas por una serie de tuits antimuslmanes que posteó tras el ataque terrorista en Nueva York.

Loomer publicó un tuit en el que pedía la creación de una nueva compañía de viaje en la que no se contrataran choferes musulmanes, luego de que un representante de Uber confirmara que Sayfullo Saipov, el atacante que mató a 8 personas, trabajaba para la empresa.

TE RECOMENDAMOS: Uzbeko se dice "satisfecho" por el ataque terrorista en NY

"Llegué tarde a la conferencia de prensa de NYPD porque no pude encontrar un taxi no musulmán ni un conductor de Uber Lyft durante más de 30 minutos", dijo la comentarista en Twitter.

I'm late to the NYPD press conference because I couldn't find a non Muslim cab or @Uber @lyft driver for over 30 min! This is insanity.

"Alguien tiene que crear una forma no islámica de Uber o Lyft porque nunca quiero apoyar a otro conductor inmigrante islámico", tuiteó Loomer, etiquetando a ambas compañías en el post.

El tuit desató una cadena de comentarios en los que algunos usuarios de la red social aprobaban la petición de la periodista y concordaban en que los musulmanes eran los responsables del terrorismo, mientras que otros la acusaban de fomentar el racismo.

Pese a la cancelación de su cuentas en las plataformas de viaje, Loomer continuó arremetiendo contra musulmanes, y en otra serie de publicaciones posteó una fotografía de dos mujeres con hiyab cerca de la intersección donde ocurrió el ataque en la que aseguró que disfrutaron del atentado.

The 2 women were smiling/smirking in hijabs as they walked past scene of terrorist attack. That is not appropriate. I stand by what I said.