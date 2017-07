Erdogan espera que aprueben la pena de muerte en Turquía

Ankara

Coincidiendo con el primer aniversario del intento de golpe de Estado en Turquía, el presidente, Recep Tayyip Erdogan, anunció que los golpistas recibirán un duro castigo y reiteró su voluntad de reintroducir en el país la pena de muerte.

"Tanto los miserables golpistas como quienes nos han atosigado, no encontrarán a partir de ahora tranquilidad alguna", dijo el mandatario durante un discurso pronunciado en la mañana ante el Parlamento de Ankara.

Horas antes, en un acto conmemorativo sobre el Puente del Bósforo en Estambul, Erdogan había subrayado que "ningún traidor se quedará sin condena". Según añadió, la nación turca no dudará en "triturar la cabeza de aquellos que traicionan".

Además, anunció que los presos acusados de haber participado en el golpe de Estado usarán al ser llevados ante los tribunales una vestimenta similar a la de los presos en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.

El presidente acusa al predicador turco Fethullah Gülen, que vive en Estados Unidos, de haber organizado la intentona golpista y actúa con dureza contra sus presuntos seguidores. Gülen rechaza tales acusaciones.

Durante el acto en el Parlamento, el presidente de la cámara, Ismail Kahraman, calificó a Gülen de "esquizofrénico espiritual". "Pueblo, bandera, Corán, fe, llamada a la oración, libertad e independencia son nuestro orgullo, nuestra dignidad", declaró.

"A quienes atacan nuestros valores les rompemos las manos, les cortamos la lengua y condenamos su vida", añadió Kahraman, que pertenece como Erdogan al partido AKP.

Por otro lado, Erdogan hizo hincapié en Ankara en que ratificará la ley que reintroduzca la pena de muerte. "Una vez llegue al Parlamento, que creo que la aprobará, y una vez la apruebe y regrese a mí, no duraré en ratificarla", declaró.

"Personalmente, no me preocupa lo que digan Hans y George. Me preocupa lo que dicen Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayse, Fatma y Hatice", añadió. Con "Hans y George" hace referencia a las críticas de Alemania y Reino Unido, que han dejado claro que la reintroducción de la pena de muerte detendría de inmediato el proceso de adhesión a la Unión Europea.

Tras la oración de la mañana, y en una tercera intervención, Erdogan dirigió duras palabras hacia el bloque europeo por tener durante más de 54 años a Turquía esperando ante sus puertas. "Siguen riéndose de nosotros", declaró. "No cumplen sus promesas".

Además, el presidente turco anunció que el estado de excepción será prolongado por cuarta vez la próxima semana y pronunció también duras críticas contra el líder de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, al que acusó de hacer lo mismo que los golpistas.

Ninguno de los dos grandes partidos de la oposición, el CHP de Kilicdaroglu y el pro kurdo HDP, participaron en el acto que tuvo lugar durante la madrugada en el Parlamento de Ankara. Las conmemoraciones del fallido intento golpista se prolongarán hasta la medianoche de hoy en todo el país.





