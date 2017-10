Se suicida porque su hija se casa y lo transmite Facebook

Ciudad de México

Un hombre de origen turco transmitió su suicidio por Facebook Live, después de que su hija no le pidió permiso para contraer matrimonio.

Antes de quitarse la vida, Ayhan Uzun, de 54 años, mostró en la red social su molestia por la decisión de su hija y la falta de respeto a su familia.

"Nadie me preguntó. Nadie me trató como un hombre. Mi suegro tomó mi lugar y sin ningún derecho aprobó la boda de mi hija. Nadie, reiteró, el padre de esta chica está vivo. Hubiera esperado que mi hija y mi familia me dijeran ‘ven padre, quédate con nosotros’", se lamentó en el video de Facebook, en una traducción realizada por The Mirror.

En las imágenes se le ve triste y desesperado al hombre, quien añadió que "en un rato pondré fin a mi vida con una pistola que estoy sosteniendo en mis manos’. Pese a que los cibernautas que le seguían en vivo intentaron persuadirlo que no lo hiciera y enviaron likes de ‘me entristece’ y ‘me enoja’, no lograron convencerlo de que no se matara.

Casi al final del video Uzun les pidió que aquellos que lo pusieron en esta situación, no debían asistir a su funeral y después dispararse en la cabeza.

