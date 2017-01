Clubes de futbol turcos rinden homenaje a víctimas de ataque

Los principales clubes de futbol de Estambul, ciudad que sufrió en la noche de Año Nuevo un atentando terrorista en la conocida discoteca Reina provocando 39 muertes, expresaron su solidaridad con familiares de las víctimas en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Ya hay pistas de identidad del atacante en Estambul

"Condenamos masivamente el odioso ataque terrorista contra el (club) Reina. Nuestros pensamientos están con los afectados", escribió el Galatasaray en su cuenta de Twitter.

We massively condemn the heinous terror attack on Istanbul's Reina Nightclub tonight. Our thoughts are with those affected.