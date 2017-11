Trump es un hombre educado y de trato amable: Putin

Danang, Vietnam

El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió a Donald Trump, describiéndolo como "un hombre educado y de trato agradable", tras un breve encuentro con el presidente estadunidense, durante el foro económico de Asia-Pacífico (APEC), en Vietnam.

"El comportamiento del presidente estadunidense es extremadamente correcto y bondadoso", consideró Putin al ser cuestionado sobre la particular forma en que el presidente estadunidense suele saludar a sus interlocutores, con un firme apretón de manos.

Trump y Putin se estrecharon la mano dos veces y hablaron un poco durante la cumbre que terminó hoy, aunque no se reunieron en privado.

El hecho de que no se haya celebrado ninguna reunión cara a cara se debe a "la agenda cargada de Donald Trump, mi agenda y algunas formalidades del protocolo", indicó a la prensa Putin, afirmando que no veía "nada grave" en ello.

"Hemos hablado de todos los temas que queríamos tratar", afirmó.

"Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos todavía no han salido de la crisis", admitió asimismo Putin, matizando que "estamos dispuestos a pasar página e ir hacia adelante".

Por su parte, Donald Trump aseguró que hubo "buen feeling" con el mandatario ruso.

Intromisión de Rusia en elecciones de EU es una "fantasía"

Respecto a la presunta infiltración rusa en las elecciones de Estados Unidos, Vladimir Putin reafirmó a Trump que "no se había entrometido" en el proceso electoral y calificó las acusaciones de "fantasías" que se han convertido en una fuente de tensión entre ambas potencias.

"Me dijo que de ninguna manera se había entrometido en nuestras elecciones", dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial Air Force One rumbo a Hanói, capital de Vietnam. "Realmente creo que si me dice esto es que lo dice de verdad", añadió.

La relación de Trump con Rusia ha sido polémica desde su llegada al poder, y varios de sus más próximos colaboradores están siendo investigados por su presunta colaboración con el Kremlin.

A las tensiones se añaden además las revelaciones de que Rusia habría llenado Facebook y Twitter con noticias falsas para crear confusión en Estados Unidos.

nerc