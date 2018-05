Trump y XI buscan solución a sanción del gigante chino ZTE

El presidente Donald Trump indicó que trabaja con su homólogo chino Xi Jinping para encontrar una solución para el gigante de las telecomunicaciones ZTE, afectado por una sanción estadunidense, "a fin de que reanude rápidamente sus actividades".

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!