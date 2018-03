Trump y Trudeau dialogan sobre comercio y TLCAN

El presidente estadunidense, Donald Trump, habló ayer por teléfono con el primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre comercio y las negociaciones desarrolladas en la Ciudad de México sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, informó hoy la Casa Blanca en un comunicado.

"El presidente Trump enfatizó su compromiso con un acuerdo del TLCAN que sea justo para los tres países, destacando que el actual pacto deja a Estados Unidos con un déficit comercial", señaló el texto.

Please read a summary of my call today with @POTUS Trump: https://t.co/xxb04Sa4j4