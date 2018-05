Informe revela que Trump sí pago a su abogado por caso de actriz porno

Washington

El informe de las finanzas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el mandatario reembolsó a su abogado Michael Cohen una cifra similar a la que el letrado pagó para sellar un acuerdo con la actriz porno Stormy Daniels y evitar que hablara de su relación con el magnate.



Según el documento publicado por la Oficina de Ética del gobierno (OGE), en 2017 el mandatario "reembolsó por completo" un pago de entre 100.001 y 250 mil dólares realizado por Cohen en 2016, año en el que el letrado pagó a Daniels 130 mil dólares a cambio de su silencio sobre su relación con el magnate.

TE RECOMENDAMOS: Trump reembolsó a abogado dinero que le dio actriz porno: Giuliani



El informe no precisa las razones ni la cantidad específica de la devolución de Trump, que se produjo en 2017, aunque sí recoge que el presidente realizó este pago después de que Cohen lo reclamara.



El documento de Trump también puntualizó que no era necesario revelar esa cantidad en el informe en concepto de "deuda", pero que lo hacía ahora "en interés de la transparencia", según subraya una anotación a pie de página del escrito, que fue registrado este martes y difundido.



Sin embargo, la dirección de la OGE, que publica hoy el informe, señaló que el organismo había "concluido que (...) el pago realizado por el señor Cohen debía haber sido recogido como deuda" en el informe del año anterior, según un escrito enviado al fiscal general adjunto, Rod Rosenstein.



La jefatura de la institución hizo referencia a una queja que argumentaba que Trump tenía que haber incluido como deuda el pago de Cohen en su informe financiero del año fiscal anterior, fechado el 14 de junio de 2017, algo que no hizo.



"La OGE ha concluido que (...) el pago hecho por el señor Cohen debía ser recogido como una deuda. La OGE determina que la información dada en la nota cumple (ahora) los requerimientos para una deuda a informar bajo la Ley de Ética en el gobierno", explicó en la carta el director en funciones del organismo, David Apol.



Además, añadió que enviaba este documento a Rosenstein por si "pudiera ser relevante para cualquier investigación que estuviera realizando sobre el informe previo del presidente, fechado el 14 de junio de 2017".



En la edición de 2017 de este informe financiero anual, Trump no había informado del pago a Cohen.



La información llega días después de que Trump admitiera que fue él quien financió el pago de 130 mil dólares que su abogado personal entregó a la actriz porno justo antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 y enfatizó en que fue legal porque "no tuvo nada que ver con su campaña".



Las declaraciones del magnate supusieron un giro con la línea seguida hasta el momento, ya que previamente había negado tener conocimiento de este pago, y se precipitaron después de que su nuevo abogado y antiguo alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, reconociera el reembolso.



El hecho de que el pago se produjera justo antes de las elecciones ha provocado una gran controversia, puesto que grupos como Common Cause afirman que ese dinero buscaba mejorar la imagen de Trump como candidato y, por tanto, es una donación de campaña no declarada, lo que viola las leyes de financiación electoral.



jamj