Trump respalda a Romney en su candidatura al Senado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al ex candidato presidencial republicano Mitt Romney, que se presenta a las elecciones legislativas de noviembre próximo con la intención de ser electo como senador por Utah.

Aunque los dos políticos se han criticado mutuamente en repetidas ocasiones, Trump expresó en Twitter "todo su apoyo" a Romney y considerar que será un "digno sucesor" de Orrin Hatch, actual senador por Utah que anunció a comienzos de año que deja el cargo tras más de dos décadas en el Senado.

TE RECOMENDAMOS: Trump, "descalificado" para ser presidente de EU: Romney

"Mitt Romney anunció que se postulará para el Senado del maravilloso estado de Utah. Será un gran senador y un digno sucesor de Orrin Hatch, ¡tiene todo mi apoyo y respaldo!", dijo Trump en Twitter.

.@MittRomney has announced he is running for the Senate from the wonderful State of Utah. He will make a great Senator and worthy successor to @OrrinHatch, and has my full support and endorsement!