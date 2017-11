Trump recula; apoya a la CIA en caso Rusia

Hanói, Manila y Nueva York

Donald Trump dio un nuevo giro ayer en la polémica respecto a la influencia rusa en los comicios presidenciales de EU en 2016 en los que resultó triunfador. El presidente estadunidense tuvo que dar un apoyo claro a sus servicios de inteligencia después de haber mostrado el sábado su absoluta confianza en el presidente ruso, Vladímir Putin.

Mientras en Danang, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) Trump se daba por satisfecho y avalaba los desmentidos de su par ruso sobre su posible injerencia en los comicios presidenciales de EU, ayer en Hanói, antes de partir hacia Filipinas, para una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), tuvo que desdecirse.

La razón estuvo principalmente en la dura y rápida reacción de los servicios de inteligencia, incluyendo a la CIA, y sus antiguos directivos, responsables del informe que acusa al presidente ruso de haber ordenado una campaña de intoxicación contra Hillary Clinton, candidata demócrata y rival de Trump en su carrera a la Casa Blanca. "Estoy con nuestras agencias... Creo lo que dicen", rectificó Trump en la capital vietnamita.

"Tal y como están lideradas, por gente buena, creo mucho en nuestras agencias", concluyó y resaltó sus diferencias con las de la presidencia de Obama. El actual mandatario había denunciado que aquella cúpula formada por John Brennan, James Clapper y James Comey estaba guiada por intereses espurios y los calificó de "hackers de la política".

Los ex jefes de agencias de inteligencia le respondieron a Trump que "debería avergonzarse" por calificarlos de piratas informáticos de la política por haber concluido en su informe que sí hubo injerencia de Rusia.

"Considerando la fuente de la crítica, creo que esa crítica como una medalla de honor", dijo John Brennan, ex jefe de la CIA (2013-2017), en un programa de CNN donde apareció junto al ex director nacional de inteligencia James Clapper.

"Me parece particularmente reprensible que en el Día de los Veteranos Donald Trump ataque y ponga en duda la integridad y el carácter de Jim Clapper, que vistió el uniforme por 35 años", indicó Brennan. "Pienso que es algo de lo que Trump debería avergonzarse", añadió. "Se trata de ingenuidad, ignorancia o miedo (...) Creo que el presidente está intimidado (por el presidente ruso) Putin", aseguró Brennan.

Brenann señaló que es "desconcertante" la "deferencia" expresada por Trump ante el líder ruso. "No hay nada de 'EU primero' acerca de confiar más en la palabra de un coronel de la KGB (los ex servicios de inteligencia soviéticos) que en la de la inteligencia estadunidense. Vladimir Putin no defiende los intereses de EU", subrayó por su parte John McCain, senador republicano y ex candidato a la presidencia en 2008. Trump y Putin se verán de nuevo esta semana en la cumbre de la ASEAN en Filipinas.

En Manila, Trump ofreció mediar en la disputa territorial por el mar de China Meridional, en donde Pekín construye desde hace años islas artificiales.





Demócratas de NY piden frenar reforma tributaria de Trump

Políticos demócratas de Nueva York, encabezados por el alcalde reelecto Bill de Blasio, pidieron poner freno a la reforma tributaria del presidente Donald Trump, para la que los republicanos en la Cámara de Representantes han presentado una propuesta que se someterá a votación la próxima semana.

De Blasio criticó que, de salir adelante, ese plan fiscal beneficiará al "uno por ciento más rico" y "destrozará" a la clase media.

Por su parte, la congresista Nydia Velázquez, alertó que la reforma tributaria "sacará" 1.5 trillones de dólares de los programas sociales Medicaid y Medicare, impulsados por el partido demócrata, y afectará especialmente a las familias, las personas mayores, los estudiantes y los profesores.

El senador Chuck Schumer apuntó que los nueve congresistas republicanos de Nueva York y los seis de Nueva Jersey "determinarán" con su voto si el proyecto de ley avanza. "Deben elegir entre sus estados o los intereses especiales de los ricos", sentenció. La pérdida de deducciones en los impuestos locales y estatales contemplados en el proyecto de ley afectaría especialmente a Nueva York, donde 760 mil contribuyentes pueden enfrentarse a mayores pagos fiscales.