Trump recibe a ciudadanos de EU liberados por Norcorea

A mitad de la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a los tres estadunidenses liberados por Pyongyang, una imagen cargada de simbolismo en las semanas previas a su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un.

TE RECOMENDAMOS: Trump anuncia liberación de estadunidenses detenidos en Norcorea

Poco antes de las 03:00 horas locales, el presidente y la primera dama, Melania Trump, subieron a bordo del avión en el que acababan de llegar los tres hombres a la Base de la Fuerza Aérea Andrews, cerca de Washington, donde se había desplegado una enorme bandera estadunidense.

"En nombre del pueblo estadunidense, ¡bienvenidos a casa!", escribió Trump en su cuenta de Twitter al compartir más tarde un video de su encuentro con los liberados.

On behalf of the American people, WELCOME HOME! pic.twitter.com/hISaCI95CB