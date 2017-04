Trump recuerda el sabor de su pastel, pero no el país que atacó

¿Alguien se ha preguntado en qué pensaba Donald Trump cuando dio la orden de disparar decenas de misiles contra Siria? Nadie mejor que él para contarnos:

"Habíamos terminado la cena. Estábamos en el postre, disfrutando de la más hermosa porción de torta de chocolate que uno haya visto jamás y el presidente [Xi Jinping, mandatario chino] la estaba disfrutando", dijo en una entrevista a Maria Bartiromo, de Fox Business.

"Me llegó un mensaje de los generales de que los buques estaban anclados y cargados, ¿qué hacer? Así que decidimos hacerlo, los misiles estaban en camino".

Después de presumir que Estados Unidos posee la tecnología bélica más avanzada, Trump continúa: "Lo que pasó es que le dije [al presidente chino]: acabamos de disparar 59 misiles con dirección hacia Irak".

Desconcertada (obviamente), Bartiromo interrumpe: "con dirección hacia Siria"

Casi sin reparar en su error, Trump corrige: "Sí, con dirección a Siria".

Después, Trump continuó su relato contando la reacción de Xi: "Se detuvo unos 10 segundos y después pidió al intérprete que lo repitiera. No me pareció una buena señal". Pero luego, Xi respondió que "si alguien es tan cruel como para usar gases y hacerle eso a niños pequeños y bebés, está bien. Le pareció bien", reiteró.

Hay que comprenderlo, porque quién se detiene a pensar en la geografía cuando tiene "el pedazo de pastel de chocolate más hermoso que haya visto". Aquí el video de la entrevista.

