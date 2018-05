Trump defiende a nominada a la CIA; la acusan de participar en torturas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió a su polémica elegida para encabezar la CIA, luego de informes de que ella podría retirar su nominación para evitar una interpelación por parte del Senado sobre su participación pasada en torturas.

Gina Haspel -quien tiene una larga carrera en el servicio clandestino de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde actualmente se desempeña como subdirectora- dirigió la célula de interrogatorios de la agencia en Tailandia después de los ataques del 11 de septiembre.

El miércoles puede enfrentar una dura audiencia de confirmación, después de que varios legisladores -incluido el senador republicano John McCain, quien fue torturado como prisionero de guerra en Vietnam- expresaron reservas sobre su participación en la tortura de detenidos.

"Mi muy respetada nominada para ser directora de la CIA, Gina Haspel, ha sido criticada porque fue demasiado dura con los terroristas", tuiteó Trump temprano.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!