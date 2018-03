Trump nombra a su médico nuevo secretario de Asuntos de Veteranos

El presidente de EU, Donald Trump, anunció que nominará como secretario de Asuntos de Veteranos a su médico en la Casa Blanca, el almirante Ronny Jackson, en sustitución del actual responsable de esa agencia, David Shulkin, cuya reputación ha caído debido a varios escándalos.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....