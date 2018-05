Trump dice que Kim estará seguro en el poder si se logra acuerdo

Washington

El presidente estadunidense, Donald Trump, garantizó que si se llega a un acuerdo con Kim Jong-un, el líder norcoreano estará "seguro" en el poder y dijo que ha impuesto "ciertas condiciones" a la celebración de su esperada cumbre.

"Veremos lo que ocurre (con la cumbre). Hay ciertas condiciones que queremos que se produzcan. Creo que conseguiremos esas condiciones. Y si no, no tendremos la reunión", dijo Trump en declaraciones a los periodistas al recibir en la Casa Blanca al presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Trump volvió a asegurar que si Kim llega a un acuerdo sobre desnuclearización con Estados Unidos, se garantizará su permanencia en elpoder; pero evitó repetir su amenaza de que, si las negociaciones fracasan, Washington podría asegurarse de que el régimen norcoreano sea derrocado.

"Garantizaremos su seguridad (si hay un acuerdo). (Kim)estará seguro, será feliz y su país será rico", afirmó Trump.

Reconoció que hay "una posibilidad muy significativa" de que su cumbre con Kim no pueda producirse el 12 de junio, como estaba previsto, pero que si no es en esa fecha, "quizá ocurra más tarde, quizá ocurra en un momento diferente".

Corea del Norte aseguró la semana pasada que la celebración de la cumbre con Trump estaba en peligro debido a las presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización "unilateral".

