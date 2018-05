Trump y Macron hablan antes de anuncio sobre acuerdo con Irán

El presidente estadunidense, Donald Trump, habló con el mandatario francés, Emmanuel Macron, horas antes de que anuncie su decisión acerca de si retira a EU del acuerdo nuclear con Irán, informó la Casa Blanca.

Los mandatarios de Estados Unidos y Francia dialogaron acerca de "la paz y estabilidad en Oriente Medio", informó un comunicado del Palacio del Elíseo, en París, sede del gobierno francés.

TE RECOMENDAMOS: Trump y Macron difieren sobre acuerdo nuclear con Irán

"Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo con Irán mañana (martes) desde la Casa Blanca a las 2:00 p.m.", dijo Trump a través de su cuenta de la red social Twitter, este lunes.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.