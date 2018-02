Trump dice que quiere "un muro real, no uno pequeño"

Washington

El presidente estadunidense Donald Trump dijo que quiere construir "un muro real", y no "un muro pequeño" en la frontera con México, y reiteró su acusación de que los demócratas no quieren resolver la situación migratoria de los dreamers.



En una visita a una división de la Oficina de Protección de la Frontera y las Aduanas (CBP, en inglés), Trump dijo que quiere que el Congreso apruebe una ley migratoria que le permita construir "un muro real, no un muro pequeño, como ha dicho alguna gente".





La Casa Blanca propuso la semana pasada al Congreso una reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1.8 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, a cambio de 25 mil millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza.

"Queremos llegar a un acuerdo", dijo hoy Trump sobre las negociaciones con el Congreso.

"Creo que ellos (los demócratas) quieren usarlo para sus propósitos políticos, para las elecciones. Realmente no estoy contento con cómo va todo esto, desde el punto de vista de los demócratas", añadió el mandatario.



Trump señaló que reemplazar con una ley el programa DACA "es algo que debería ser absolutamente fácil hacer", y que él no cree que los demócratas quieran ocuparse de los beneficiarios de DACA.





"Se han rendido respecto a DACA y se supone que ese es su tema, pero es nuestro porque somos nosotros los que estamos ocupándonos de DACA, no ellos", agregó Trump, que ya apuntó algo similar este jueves en su cuenta de Twitter.

Trump declaró también el jueves, en un discurso ante legisladores republicanos, que a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños no se les debe llamar dreamers, pese a que es el nombre que han recibido popularmente desde que comenzaron los esfuerzos en el Congreso para regularizar su situación en 2001.

