Trump culpa a la prensa de caída en Wall Street

El presidente estadunidense Donald Trump responsabilizó a la prensa de la reciente caída de la bolsa de valores de Wall Street.

En su cuenta de Twitter, el mandatario refirió que en el pasado, la publicación de "noticias buenas" influía favorablemente en la bolsa.

"En los 'viejos tiempos', cuando se reportaban buenas noticias, la bolsa de valores subía. Hoy, cuando se informan buenas noticias, baja la bolsa. Gran error, y tenemos muchas buenas (buenas) noticias sobre la economía".

In the “old days,” when good news was reported, the Stock Market would go up. Today, when good news is reported, the Stock Market goes down. Big mistake, and we have so much good (great) news about the economy!