DACA quedó fuera de acuerdo presupuestal, celebra Trump

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ratificó el acuerdo votado por el Congreso sobre el presupuesto federal, y celebró que éste no incluya fondos para el DACA.

Con la firma del acuerdo, el cual provee 400 mil millones de dólares, se permite reabrir las operaciones formales del gobierno luego de un cierre de la administración federal por ocho horas.

"Acabo de firmar el acuerdo. Nuestro Ejército ahora será más fuerte que nunca. Amamos y necesitamos a nuestros militares y les dimos todo, y más. Primera vez que esto ha sucedido en mucho tiempo. ¡También significa EMPLEOS, EMPLEOS, EMPLEOS!" escirbió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2018

"Sin más republicanos en el Congreso, nos vimos obligados a aumentar el gasto en cosas que no nos gustan o que no queremos para poder, finalmente, después de muchos años de agotamiento, ocuparnos de nuestros militares. Lamentablemente, necesitábamos algunos votos de demócratas para su aprobación. ¡Deben elegir a más republicanos en la elección de 2018!" agregó Trump en Twitter.

Without more Republicans in Congress, we were forced to increase spending on things we do not like or want in order to finally, after many years of depletion, take care of our Military. Sadly, we needed some Dem votes for passage. Must elect more Republicans in 2018 Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2018

"Los costos en rubros no militares nunca bajarán si no elegimos a más republicanos en la elección de 2018 y más allá. Este proyecto de ley es una GRAN VICTORIA para nuestros militares, pero es un gran desperdicio para obtener votos demócratas. Afortunadamente, DACA no está incluido en este proyecto de ley, ¡las negociaciones comienzan ahora!", escribió el presidente estadunidense.



Costs on non-military lines will never come down if we do not elect more Republicans in the 2018 Election, and beyond. This Bill is a BIG VICTORY for our Military, but much waste in order to get Dem votes. Fortunately, DACA not included in this Bill, negotiations to start now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2018

El acuerdo fue aprobado por las dos cámaras del Congreso después de interminables negociaciones, y extiende lel financiamiento de la administración federal hasta el 23 de marzo, sin embargo no incluye ninguna solución a la problemática de los dreamers.

A menos que se encuentre una solución antes del 5 de marzo, más de 30 mil beneficiarios de DACA empezarán a ser elegibles a la deportación mensualmente.

gcc