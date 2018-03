Trump augura éxito y bajos impuestos con nuevo asesor económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auguró que el país tendrá gran éxito económico y gozará de impuestos bajos, luego de confirmar que Larry Kudlow será director del Consejo Económico Nacional.

"Larry Kudlow será mi principal asesor económico como director del Consejo Económico Nacional. Nuestro país tendrá muchos años de gran éxito económico y financiero, con bajos impuestos, incomparable innovación, comercio justo y una fuerza de trabajo cada vez mayor", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Larry Kudlow will be my Chief Economic Advisor as Director of the National Economic Council. Our Country will have many years of Great Economic & Financial Success, with low taxes, unparalleled innovation, fair trade and an ever expanding labor force leading the way! #MAGA