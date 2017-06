Trump exige apoyo a su reforma sanitaria

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la oposición demócrata, a la que acusó de "obstruccionista" y a la que ha identificado como el enemigo común a batir, a apoyar su reforma sanitaria, mientras los republicanos luchan por conseguir los votos suficientes que permitan aprobar la ley.

Asimismo, la Casa Blanca declinó comentar los rumores sobre el posible retiro de un juez clave de la Corte Suprema, Anthony Kennedy, de 81 años, lo que podría aumentar la presencia conservadora favorable al programa de Trump en el máximo tribunal.

"Los republicanos y los demócratas no se unen", se quejó Trump en una entrevista al programa Fox and Friends. "Luchan entre sí". "El proyecto de ley de salud sería grandioso si los demócratas y los republicanos se unieran y lo acogieran para que todo el mundo esté contento con él", dijo Trump. "Pero no conseguiremos un voto demócrata, ni uno".

Los líderes del Senado presentaron la semana pasada una nueva versión de la ley sanitaria para cumplir la promesa de Trump de derogar el Obamacare, la histórica reforma de su predecesor demócrata, Barack Obama, pero no han logrado el apoyo para ser aprobada con solo votos republicanos —aunque el partido tiene mayoría en el Senado—, luego de que cinco legisladores oficialistas se rebelaran.

El mandatario tuvo también palabras duras contra Obama por no haber actuado ante la injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016, algo de lo que supuestamente su predecesor fue informado, así como para su rival en las elecciones de 2016, Hillary Clinton, a quien acusó de conspirar con su partido para vencer al "loco" de Bernie Sanders, su rival en las primarias demócratas.

Mientras, la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, le dijo a la cadena ABC: "Nunca revelaré una conversación entre un juez y el presidente o la Casa Blanca, pero estamos prestando mucha atención a estas últimas decisiones". Se refería a la posibilidad de que Anthony Kennedy, el juez que emitió el voto decisivo en algunas de las decisiones más importantes del tribunal, podría estar pensando en jubilarse y anunciar hoy su retiro. También hoy el tribunal debe pronunciarse sobre el desafío de la Casa Blanca al fallo de una corte que bloqueó su intento de limitar los viajes desde siete países predominantemente musulmanes.

Rex Tillerson, secretario de Estado, pidió a su vez una "disminución de la retórica" entre Qatar y un grupo de cuatro naciones del Golfo Pérsico liderado por Arabia Saudita, después de que Qatar denunciara su extensa lista de demandas, un ultimátum de 13 puntos —destinado supuestamente a combatir el extremismo y el terrorismo— a cambio de terminar con un "bloqueo" diplomático y comercial del pequeño emirato que dura ya casi tres semanas.

Mientras, el primer ministro de India, Narendra Modi, llegó a Washington. Se reunió en un hotel con altos ejecutivos de EU a los que dijo que su país es favorable a las inversiones, antes de su primer encuentro hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.





Ivanka debe testificar en caso de imitación de calzado

Ivanka, hija del mandatario estadunidense Donald Trump, deberá prestar testimonio en octubre en una querella contra su empresa de vestimenta por la presunta imitación de los diseños de un conocido zapatero italiano, de acuerdo con una orden judicial.



En un fallo emitido el viernes, la jueza de distrito de Nueva York Katherine Forrest rechazó la afirmación de Ivanka Trump de que no podía prestar declaración sobre el caso debido a las restricciones de tiempo que le imponen sus funciones como alta funcionaria de la Casa Blanca.



La marca de lujo Aquazzura presentó una demanda el año pasado contra Ivanka y su fabricante, Marc Fisher Footwear, por presuntamente imitar uno de sus modelos de sandalias, por competencia desleal y prácticas comerciales engañosas.



El fabricante Marc Fisher Footwear rechaza de plano los cargos.



El modelo de sandalia de Aquazzura “Wild Thing” se vende a 785 dólares en Estados Unidos.



También el fabricante italiano afirma que el modelo “Hettie” de Trump es una copia de su diseño. Cuesta 145 dólares.



Ivanka, hija del mandatario estadunidense Donald Trump, deberá prestar testimonio en octubre en una querella contra su empresa de vestimenta por la presunta imitación de los diseños de un conocido zapatero italiano, de acuerdo con una orden judicial.



En un fallo emitido el viernes, la jueza de distrito de Nueva York Katherine Forrest rechazó la afirmación de Ivanka Trump de que no podía prestar declaración sobre el caso debido a las restricciones de tiempo que le imponen sus funciones como alta funcionaria de la Casa Blanca.



La marca de lujo Aquazzura presentó una demanda el año pasado contra Ivanka y su fabricante, Marc Fisher Footwear, por presuntamente imitar uno de sus modelos de sandalias, por competencia desleal y prácticas comerciales engañosas.



El fabricante Marc Fisher Footwear rechaza de plano los cargos.



El modelo de sandalia de Aquazzura “Wild Thing” se vende a 785 dólares en Estados Unidos.



También el fabricante italiano afirma que el modelo “Hettie” de Trump es una copia de su diseño. Cuesta 145 dólares.



AFP/Washington