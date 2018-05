Trump anuncia plan para bajar precio de medicamentos

Donald Trump anunció un plan de acción para reducir el precio de los medicamentos en Estados Unidos, entre los más caros del mundo, pero la oposición demócrata le acusó de no ir tan lejos como había prometido en su campaña electoral.

"Vamos a incrementar la competencia y a reducir los obstáculos reglamentarios para que los medicamentos puedan llegar al mercado más rápido y más baratos", aseguró el presidente estadounidense en un discurso en la Casa Blanca junto al secretario de Sanidad, Alex Azar.

"Vamos a obstaculizar a los intermediarios, que se han hecho muy, muy ricos", aseguró.

Today, my Administration is launching the most sweeping action in history to lower the price of prescription drugs for the American People. We will have tougher negotiation, more competition, and much lower prices at the pharmacy counter! https://t.co/xdakX43a4d

El plan apunta esencialmente a bajar los precios de los medicamentos para las personas mayores y para los jubilados que están cubiertos por el programa de seguridad social Medicare, pero no prevé la posibilidad, evocada por Trump en su campaña electoral, de dejar a Medicare negociar directamente el precio de los medicamentos con las empresas farmacéuticas para obtener precios más competitivos.

El precio de los medicamentos es uno de los temas más delicados de la política estadunidense. Según las estadísticas de la OCDE, Estados Unidos tiene los gastos de salud más elevados de los países industrializados con cerca de 10 mil dólares por habitante, gran parte representada por los medicamentos.

The American people deserve a healthcare system that takes care of them – not one that takes advantage of them. We will work every day to ensure all Americans have access to the quality, affordable medication they need and deserve. We will not rest until the job is done! pic.twitter.com/9BzevAniNx