Trump anuncia captura de 5 líderes del Estado Islámico

El presidente Donald Trump anunció que cinco de los "más buscados" líderes del grupo yihadista Estado Islámico fueron capturados, en referencia a una operación coordinada por las agencias de inteligencia iraquí y estadunidense.

"¡Cinco de los líderes más buscados de ISIS acaban de ser capturados!", escribió en Twitter el mandatario de EU, sin revelar más detalles.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!