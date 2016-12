“Para México, Trump no será un cataclismo”: Jessica de Alba Ulloa

Para la doctora Jessica de Alba Ulloa*, profesora investigadora de la Universidad Anáhuac México Norte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no va a poder hacer todo lo que prometió en su campaña electoral, aunque en el caso de México “deberíamos apuntar más a que el gobierno sea mucho más activo de lo que ha sido hasta ahora”, afirma la también miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Añade que la reciente reunión entre Trump y el magnate mexicano Carlos Slim “pudo haber clarificado muchos de los puntos que quizá Trump no tenía claros de la relación México y Estados Unidos”.

Con el gabinete Trump prácticamente completado, la doctora De Alba Ulloa también habló con MILENIO de lo que se puede esperar en la relación con Rusia, China, Israel o Irán cuando el magnate neoyorquino “ha empezado a acomodar las fichas en diferentes carteras dependiendo de sus objetivos”.

¿Qué puede significar para México un gabinete compuesto por multimillonarios, figuras del establishment republicano y ex militares del ala más dura del Pentágono?

Lo que estamos viendo es que Trump no le está dando ni todo el peso a una visión conservadora, ni tampoco todo el peso a otro tipo de visiones como las que se manejó durante la campaña, como abolir los tratados de libre comercio, ir contra Wall Street o contra el establishment de Washington. Más bien se ha dedicado a poner en puestos estratégicos a diversos actores para ir conformando su próximo gobierno, rodeándose de personas que son importantes, influyentes y conocedoras de los diversos temas en los que quiere trabajar. Así, vemos al secretario de Comercio, Wilbur Ross, una figura conocida por estar a favor del libre comercio y entonces sí puede haber una revisión del Tlcan, pero eso no quiere decir que automáticamente Trump vaya a hacer lo que dijo en la campaña de cancelarlo. Hacerlo tendría graves implicaciones para la economía de su país, porque hay que recordar que no solo compramos y vendemos productos sino que somos coproductores y hemos establecido cadenas de suministro muy importantes en Estados Unidos, México y Canadá. Esto es una buena noticia en el sentido del comercio para México. Y también Ross ha hecho declaraciones sobre favorecer el Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP), pese a que Trump se opone. Pero si él quiere contener a China, eso es justamente el TPP.

También hay que estar pendientes de a quién designará como embajador en México, y estar atentos al secretario de Energía, Rick Perry, que siempre ha tenido intereses y tendencias muy promexicanos.

¿Y del tema migratorio, qué espera?

Bueno, si Barack Obama fue nombrado ‘deportador en jefe’ podemos esperar que esa política siga, aunque Trump tendrá que empezar a ver a quién deporta y cómo lo hace, no es que vaya a poder deportar a 11 millones de ilegales —de los que además no tenemos la cuenta exacta—, como tampoco va a poder construir un muro a lo largo de toda la frontera con México más allá de sus promesas. Pero es como con el TLCAN, cuya revisión puede ser positiva para México que, de hecho, hace dos años planteó a Obama y al entonces primer ministro de Canadá, Stephen Harper, la necesidad de revisarlo pero ellos lo rechazaron.

¿Se puede hablar de una “diplomacia petrolera” con el ingeniero y empresario Rex Tillerson, durante una década director ejecutivo de la Exxon Mobil, como secretario de Estado?

Más bien creo que Donald Trump lo eligió por su visión geopolítica muy aguda y sus dotes de gran negociador. Su elección habla de que escogió a una persona que pueda hacer un muy buen trabajo, con una visión geopolítica muy aguda y que no necesariamente va a apostar por la implicación de Estados Unidos en los diferentes conflictos que hay en el mundo, al contrario.

Trump está delineando un gabinete con algunos puestos que se contraponen entre sí, lo que se llama un gabinete de rivales, es decir, que no necesariamente todos están de acuerdo. Por ejemplo, la nominación del secretario de Defensa, James Mattis, un marine y un hombre que ha tenido una línea bastante dura hacia Irán y el acuerdo nuclear, aunque tampoco esto quiere decir que vaya a bombardear Irán, sino más bien fue elegido para sanear la burocracia del Pentágono y el gasto excesivo de recursos aunque, es cierto, el lobby de la guerra por llamarlo de alguna manera sigue ahí y ha sido muy crítico de la política de no intervención a fondo de Barack Obama en Siria o contra el grupo Estado Islámico (EI).

¿Qué esperar de la relación con Rusia?

Bueno, estamos ante un crucigrama muy complejo. Por primera vez desde el fin de la guerra fría, en 1991, Rusia plantea ‘estamos de regreso y queremos nuestro lugar en el mundo’. Sabemos que Tillerson tiene buenas relaciones con el presidente Vladímir Putin y vamos a ver si Trump mantiene las sanciones a Rusia o si opta por un entendimiento para un ‘ganar-ganar’ de ambos países. Se ha visto que la política de Trump va a ser extremadamente pragmática, eligiendo también a gente muy pragmática para su gabinete. Sobre China ya adelantó que no habrá una política de “una sola China”, menos aún a cambio de nada cuando lo que buscará Trump es cómo mejorar la balanza de pagos a favor del comercio de su país.

¿Y en el caso de Israel? Cambiar la embajada de Washington de Tel Aviv a Jerusalén sería una provocación muy peligrosa y estaría enviando un mensaje muy grave...

Ahí hay un conflicto de estatus quo entre israelíes y palestinos que está pendiente de resolver, pero si realmente se trasladara la embajada de Estados Unidos a Jerusalén sería una señal muy fuerte de parte de Trump, de decir: ‘bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías y salir de este status quo”. Sería realmente una novedad, la primera en muchos años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del Estado de Israel, en 1948.

*Doctora en relaciones internacionales, profesora investigadora de la Universidad Anáhuac y miembro del Consejo Mexico de Asuntos Internacionales (Comexi).