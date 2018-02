Trump acusa al FBI de politizar investigaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al FBI y al Departamento de Justicia de politizar sus investigaciones, justo cuando se espera que la Casa Blanca apruebe la publicación de un memorando secreto republicano que denuncia sesgo del Buró Federal de Investigaciones contra el mandatario en la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

"Los principales líderes e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de investigación a favor de los demócratas y en contra de los republicanos, algo que hubiera sido impensable hace poco tiempo", dijo Trump en Twitter.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!

"Hillary Clinton y el Partido Demócrata trataron de ocultar el hecho de que le dieron dinero a GPS Fusion para crear un informe que fue utilizado por sus aliados en la administración Obama para convencer a un tribunal de manera engañosa, por todos los medios, de espiar al Equipo Trump", afirmó en otro mensaje.

“You had Hillary Clinton and the Democratic Party try to hide the fact that they gave money to GPS Fusion to create a Dossier which was used by their allies in the Obama Administration to convince a Court misleadingly, by all accounts, to spy on the Trump Team.” Tom Fitton, JW