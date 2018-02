'Tres anuncios por un crimen' inspira protesta tras tiroteo en Florida.

Inspirados en la película nominada al Oscar Tres anuncios por un crimen, activistas de Florida dirigieron un mensaje al senador republicano Marco Rubio, luego del tiroteo registrado en un instituo de Parkland, la semana pasada, y que dejó 17 muertos.

En tres camiones blancos, estacionados cerca de la oficina de Marco Rubio, en Doral, Florida, se lee un mensaje dividido en tres anuncios compuestos por letras negras sobre fondos rojos.

"Masacrados en la escuela", "¿Y todavía sin un control de armas?", "¿Cómo es eso, Marco Rubio?". Ése es el mensaje con que se pide al político estadunidense tomar medidas para poner fin a los tiroteos masivos.

TE RECOMENDAMOS: Trump considera armar a profesores tras tiroteo en Florida

Los anuncios retoman lo hecho por Mildred Hayes —personaje interpretado por Frances McDormand en Tres anuncios por un crimen—, cuando la policía de Ebbing, Missouri, lleva meses investigando el feminicido de su hija sin poder dar con el homicida.

"Violada mientras moría", "¿Y aún sin arrestos?", "¿Cómo es eso, jefe Willoughby?", son los mensajes que Hayes lanza contra el jefe de la policía local en la película de Martin McDonagh.

Activists troll Rubio with "three billboards outside Miami" to demand he act on gun control https://t.co/5haZmqobHlpic.twitter.com/S4ANuSAQJy