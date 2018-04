Tras discutir con su mamá, niño huye a Bali con su tarjeta de crédito

Sídney

La policía australiana investigaba el martes cómo un niño de 12 años pudo volar solo a la isla indonesia de Bali y quedarse cuatro días en un complejo turístico usando la tarjeta de crédito de sus padres.

El niño huyó de su casa de Sídney después de una discusión con su madre, volando primero a Perth, ciudad del oeste australiano con la aerolínea de bajo costo Jetstar y después a Bali, según la cadena Nine News.

"No le gusta la palabra 'no', y eso es lo que tengo, un niño en Indonesia", dijo su madre, Emma, a Channel Nine el lunes por la noche.





[El niño huyó de su casa con la tarjeta de crédito de su madre, Emma. Twitter Twitter @9NewsAUS)

"Es demasiado fácil. Hay un problema en nuestro sistema", indicó, pidiendo controles más exhaustivos en los viajes aéreos de los jóvenes.

La familia había visitado Bali con anterioridad en unas vacaciones y Emma dijo que su hijo ya había intentado reservar allí vuelos por su cuenta pero que las aerolíneas lo habían rechazado porque no tenía una carta de ella.

Para los niños de entre 5 y 11 años se debe reservar un boleto para menores no acompañados, mientras aquellos de 12 a 15 años requieren una hoja de permiso de sus padres o tutores.