Incendio en la Torre Trump de NY deja dos heridos

Al menos dos personas resultaron heridas por un incendio ocurrido en la azotea de la Torre Trump de Nueva York, propiedad del presidente estadunidense Donald Trump, informó hel Departamento de Bomberos de la ciudad.

Según las autoridades, los heridos son un bombero y un civil, y el fuego ya ha sido controlado.



El Departamento de Bomberos informó que alrededor de las 7:00 recibió una llamada por fuego en el último piso del edificio, ubicado en el 725 de la Quinta Avenida.

En las vistas aéreas se pueden ver a bomberos en la azotea, mientras el humo sale de una esquina del rascacielos.



Eric Trump dijo en Twitter que "hubo un pequeño incendio eléctrico en una torre de enfriamiento en el techo del rascacielos".

El hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la rápida respuesta de los bomberos para apagar el fuego.

"El Departamento de Bomberos de Nueva York estuvo aquí en cuestión de minutos e hizo un trabajo increíble. ¡Los hombres y mujeres del #FDNY son verdaderos héroes y merecen nuestro más sincero agradecimiento y alabanza!", escribió.

