Se incendia Torre Trump en Nueva York; hay un muerto

Un incendio en el piso 50 de la lujosa Trump Tower de Nueva York dejó un civil muerto y cuatro bomberos levemente heridos, informó la policía.

Los bomberos "retiraron a un hombre de 67 años del piso 50, inconsciente", dijo la policía en un comunicado. Fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto, añadió.

Según los bomberos, el fallecido, aún no identificado, es el ocupante del apartamento.

También dos bomberos resultaron con quemaduras y otros dos con lesiones no especificadas, aunque se precisó que en ninguno de los casos sus heridas ponen en riesgo sus vidas.



El incendio comenzó hacia las 18.00 hora local. Imágenes en redes sociales mostraban incluso cómo salían algunas llamas de una ventana del edificio.

Fuentes de bomberos citadas por medios locales indicaron que no tenían informes sobre posibles víctimas por el siniestro. Tampoco tuvo que ser evacuado el edificio.

La Torre Trump se encuentra en la Quinta avenida de Nueva York. Allí tenía su residencia y sus oficinas Donald Trump antes de que llegara a la Casa Blanca, en enero de 2017.

En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario estadunidense dijo que el fuego ya está controlado.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!