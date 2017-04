Tiroteo en fábrica de Tennessee deja un muerto y dos heridos

Ciudad de México

Un tiroteo en una planta de Tennessee dejó un muerto y dos heridos, informó el departamento de policía de Cookeville

Según su cuenta de Twitter, el incidente ocurrió a las 10:35 horas locales en la planta FICONSA. Ahí explicaron que la zona era segura y no representaba peligro para la población aledaña.

At approx 10:35, there was a shooting at the FICOSA plant. Three people were shot. The scene is secure. There is no danger to the public. — Cookeville Police (@CookevillePD) 11 de abril de 2017

La policía confirmó que la atacante falleció y el traslado de los heridos a diversos hospitales.

FICOSA shooting update: 1 victim flown to Erlanger, 1 to CRMC. Female shooter deceased. CPD investigating it as isolated domestic violence. — Cookeville Police (@CookevillePD) 11 de abril de 2017

El alcalde de Cookeville, Ricky Shelton, pidió que oraran por los heridos. Sin embargo, minutos más tarde, el jefe de la policía de la localidad, Carl Sells, confirmó en una entrevista radiofónica que uno de los lesionados falleció. Shelton reiteró la información en redes sociales.

There has been a shooting at the Ficosa plant. More details when they're available. Please pray for all those involved! — Mayor Ricky Shelton (@rickyshelton) 11 de abril de 2017

The Ficosa plant is secure. There is no outside threat. More details when they're available. Please pray for all those involved! — Mayor Ricky Shelton (@rickyshelton) 11 de abril de 2017

Shooting at FICOSA plant in parking lot. 3 shot, 1 person deceased. Scene is secure. No danger to community. Please pray for those involved! — Mayor Ricky Shelton (@rickyshelton) 11 de abril de 2017

La planta FICONSA es conocida por fabricar retrovisores para automóviles.



AFC