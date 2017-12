Tiroteo en Denver deja a un policía muerto y varios heridos

Un policía murió hoy y otras seis personas -entre ellos cuatro oficiales- resultaron heridos en un tiroteo a las afueras de Denver, en Colorado (oeste de Estados Unidos), según las autoridades locales, que creen que el sospechoso del suceso ha muerto por disparos de bala.



"Varios agentes que respondieron a una disputa doméstica fueron baleados. Cinco agentes baleados por el sospechoso. Se confirma la muerte de un oficial. Dos civiles tambén resultaron heridos. El sospechoso fue baleado y se sospecha que está muerto, por lo que ya no es una amenaza", indicó en su cuenta de Twitter la oficina del sheriff del condado de Douglas, situado al sur de Denver.



**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS