Reportan tiroteo en parque empresarial de Maryland

Esta mañana ocurrió un tiroteo en el parque empresarial de Emmorton, en el condado de Hardford, en el estado de Maryland, Estados Unidos, informaron autoridades.

En Twitter, la Oficina del Sheriff del condado de Harford reportó que hay varias personas lesionadas y que en el lugar de desplegó un operativo policiaco.

Además, llamó a los ciudadanos a evitar la zona.



We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported.