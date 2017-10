Sube a más de 400 los heridos tras el tiroteo en Las Vegas

La cifra de heridos en el tiroteo ocurrido en un concierto en Las Vegas (EU) ascendió a más de 400, que se suman a los al menos 50 muertos, según el último balance policial.



El supuesto autor del ataque, Stephen Paddock, de 64 años, se suicidó tras cometer la masacre, aunque las informaciones previas apuntaban a que había sido abatido por las fueras del orden, confirmó hoy la Policía, mientras se desconoce el móvil del ataque.

En un comunicado, la Policía de Las Vegas explicó que Paddock es el "único sospechoso" en un suceso que ya se considera el tiroteo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos.



Se desconoce, por el momento, el móvil del tiroteo y no ha trascendido información sobre el atacante, residente de la ciudad de Mesquite en Nevada, a una hora en auto de Las Vegas.

Paddock abrió fuego contra una multitud de más de 22.000 personas que asistían a un concierto desde su habitación del hotel Mandala Bay aproximadamente a las 22.08 del domingo hora local (05.00 GMT del lunes), según la nota policial.



Era un concierto del festival de música country "Route 91 Harvest Festival", que se celebraba al aire libre.



Un vocero de la Policía explicó en rueda de prensa que el atacante estaba en ese hotel desde el 28 de septiembre.

En un tuit, la Casa Blanca emitió un breve comunicado.



"El presidente ha sido informado de la horrible tragedia en Las Vegas. Estamos vigilando la situación de cerca y ofrecemos nuestro total apoyo a las autoridades estatales y locales. Todos los afectados están en nuestros pensamientos y oraciones", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en la breve nota.

