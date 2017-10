EU es una galería de tiro, dice líder del Senado de California

California

Las armas de muerte masiva han convertido a Estados Unidos en una galería de tiro, afirmó el líder del senado de California, Kevin de León, quien urgió al congreso de Estados Unidos a actuar para ponerle un alto.

El líder del senado californiano, quien es demócrata por Los Ángeles, expresó su indignación por el tiroteo ocurrido la víspera en Las Vegas con armas de fuego de alto poder en este país.

“Una vez más, nuestra nación ha sido hundida hacia la profundidad más oscura del dolor y el sufrimiento por un estadunidense que comete un acto aterrador de una maldad inenarrable, con armas automáticas militares de asalto”, señaló.

“Las palabras no pueden describir adecuadamente la angustia que sentimos por las víctimas y sus familiares”, añadió el representante popular.

“Esta vez le debemos a los afectados no sólo nuestras oraciones, sino la acción”, demandó.

"Es inconcebible que los estadunidenses sean 25 veces más propensos a ser víctimas mortales por armas de fuego que las personas en otras naciones desarrolladas”, dijo.

Tampoco es una coincidencia: estamos inundados de armas de fuego y municiones, comentó sobre la situación de este país en donde existen más armas de fuego que habitantes.

"Los disparos en masa se han convertido en hechos regulares y sin embargo, a nivel nacional, después de cada tragedia, nos quedamos paralizados por la inacción”, aseveró.

"Somos una nación de leyes que hacen que sea demasiado fácil para cualquier individuo adquirir armas diseñadas para campos de batalla hostiles”, manifestó.

“California ha aprendido su lección y ha tomado medidas para prohibir armas de tipo militar y cargadores de gran capacidad”, resaltó.

“Espero que el Congreso considere a las víctimas de una muy cercana relación con los cabilderos de armas y finalmente encuentre la valentía y la independencia para enfrentarlos”, dijo.

"Hoy, me niego a simplemente ofrecer palabras de condolencia a las víctimas. Las trivialidades vacías no hicieron nada para evitar los horribles disparos de anoche y, lo que es más importante, no hará nada para protegernos del próximo tiroteo”, finalizó.





jamj