Reportan tiroteo en iglesia de Texas

Un tiroteo dejó este domingo varios muertos y heridos en una iglesia de Texas y el atacante murió, informaron medios estadunidenses.

La balacera ocurrió en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, una pequeña comunidad a unos 50 km al sureste de la ciudad texana de San Antonio, dijeron los medios.

El atacante ingresó a la iglesia poco antes del mediodía y abrió fuego durante el servicio religioso dominical, al que asisten usualmente unas 50 personas. Un niño de dos años figura entre los heridos, indicó el sitio web del diario Dallas Morning News.

Hay "múltiples muertos y múltiples heridos" según el comisario del condado Wilson, Albert Gamez Jr., indicó la cadena NBC News.

El autor del tiroteo murió, informó la cadena local KSAT12 en su sitio de internet, citando a la policía.

Una portavoz del Centro Médico Connally Memorial en el cercano pueblo de Floresville dijo a la cadena Fox News que habían "aceptado numerosos pacientes después del tiroteo", pero no dio cifras.

Helicópteros y personal de emergencia acudieron a la iglesia, y agentes de la agencia federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) se dirigían a la escena, indicó la institución.

El tiroteo ocurrió un mes después de que un hombre armado disparara desde una habitación de un hotel de Las Vegas, Nevada, matando a 58 personas e hiriendo a centenares de personas que asistían a un concierto al aire libre.

El incidente ocurrió además dos años después de que un supremacista blanco, Dylann Roof, entrara a una iglesia negra de Charleston, Carolina del Sur, y matara a tiros a nueve personas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twiter sobre el tiroteo: "Que Dios esté con de Sutherland Springs, Texas. El FBI y las autoridades están en la escena. Estoy monitoreando la situación desde Japón".

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.