Tiroteo en escuela de Los Ángeles deja dos heridos

La policía de Los Ángeles informó que detuvo a una estudiante como sospechosa de un tiroteo que dejó dos alumnos heridos en una escuela en la ciudad californiana.



El tiroteo tuvo lugar dentro de un aula de la escuela Sal Castro Middle School en el distrito de Westlake, situado al oeste del centro de Los Ángeles.



#LAPD News Advisory: Two students shot at Sal Castro Middle School in Westlake District, avoid the area. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 1 de febrero de 2018



Las dos personas heridas son un chico y una chica, ambos de 15 años de edad. La policía dijo que en total había cinco personas heridas, pero tres de ellas con lesiones no causadas por el tiroteo.





#LAPD Five people injured, 3 injuries are not caused by the shooting. 2 are shooting victims. There is 1- 15yr old boy in critical condition, and 1- 15yr girl in stable condition. Weapon is in custody. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 1 de febrero de 2018

Las imágenes de las televisiones locales mostraron imágenes de las fuerzas de seguridad registrando a los alumnos y escoltándolos fuera de la instalación.





#LAPD Sal Castro Middle School on lock down, police are conducting a search of the school. One suspect in custody, there is no outstanding suspects. LAPD PIO at scene at media staging 3rd St & Loma. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 1 de febrero de 2018

