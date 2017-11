Detienen a autor del tiroteo en Colorado que dejó 3 muertos

La Policía de Colorado detuvo hoy al autor del tiroteo en un Walmart en un suburbio de Denver, quien disparó al azar y causó la muerte de tres personas antes de huir del lugar.

En su cuenta de Twitter, el Departamento de Policía de Thornton dijo que el sospechoso estaba bajo custodia.

UPDATE: Walmart homicide suspect Scott Ostrem has been taken into custody pic.twitter.com/q9EPq5f4ZH