Tiroteo en Chicago deja herida a niña de 4 años

Una niña de 4 años que estaba sentada frente a su casa con sus padres resultó herida después de un tiroteo desde un automóvil, informó la policía en Chicago.

La balacera ocurrió el martes por la noche en el barrio Gresham de la ciudad después de que un automóvil se detuvo y alguien en el vehículo abrió fuego. La policía dijo que la niña recibió un disparo en el hombro. Está en condición estable.

Detectives making good progress at this early stage. An individual at the home has a history with CPD & may possibly have been intended target of the shooting. The young girl is in stable condition. Anyone in area report information anonymously to https://t.co/g9Q1Srtgmc. https://t.co/Gudo0F98qc