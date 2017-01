Tiroteo en aeropuerto de Florida deja cinco muertos

Ciudad de México

Un hombre disparó contra las personas que estaban en el Aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood de Florida, en Estados Unidos, lo que dejó ocho heridos y cinco muertos.

El incidente ocurrió en la Terminal 2 del lugar. En la cuenta de Twitter de la instalación aeroportuaria dieron a conocer el incidente.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de enero de 2017

El sheriff de Broward aseguró que hay varios muertos y un detenido.

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017

Minutos más tarde, confirmó que fueron cinco personas las que perdieron la vida y que ocho lesionados fueron trasladados al hospital.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017

El aeropuerto suspendió sus actividades y pidió que los pasajeros que se comunicaran a sus líneas aéreas para reprogramar sus vuelos.

All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de enero de 2017

Algunas personas reportan por medio de Twitter la situación, como el ex secretario de prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, quien aseguró que ya todo está en calma pero la policía no deja salir a nadie del sitio.

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017

Posteriormente, algunos medios reportaron disparos en la Terminal 1 y realizaron un operativo, en el que buscan a otros sujetos armados.

AFC