Vestidas de negro, demócratas protestarán en discurso de Trump

Un grupo de congresistas vestirá de negro durante el discurso del Estado de la Union que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará el martes por la noche.

Las legisladoras demócratas buscan unirse al movimiento #TimesUp, con el que mujeres de todo el mundo protestan contra el acoso y abuso sexual.

La decisión de vestir de negro toma relevancia pues el propio Trump ha sido señalado por varias mujeres de acoso. Además, durante la campaña presidencial en 2016, se revelaron audios del mandatario en el que aseguró que al ser una "celebridad" las mujeres permiten cualquier cosa, "incluso tomarlas por el coño".

"Hubo, y aún hay, mucha agitación acerca del presidente y nuestros miedos de lo que podría hacer con las mujeres de nuestro país y el mundo, por supuesto, nuestro temores se hicieron realidad", dijo la senadora Lois Frankel, jefa del grupo demócrata del Grupo de Trabajo de Mujeres en el Congreso en una entrevista con el sitio Vox.

Vestir de negro es una de las formas en que los demócratas se manifestarán contra el presidente durante su discurso anual, conocido como State of Union.

Our nation is in the middle of a cultural revolution, where workers are demanding respectful workplaces that are free of sexual harassment. I’m bringing Laura and her success story to Washington to echo that call.